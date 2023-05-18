UM6P Марокко и Всемирный банк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инфраструктуры

Рабат, 18 мая. Развивающийся инновационный центр Марокко объявил о сотрудничестве со Всемирным банком в целях повышения уровня знаний в секторах инфраструктуры, сообщают арабские СМИ.
Меморандум о взаимопонимании был подписан между Политехническим университетом Мохаммеда VI (UM6P) и Департаментом инфраструктуры региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
«Соглашение направлено на установление рамок сотрудничества между двумя учреждениями для активизации обмена знаниями и создания возможностей стажировки для марокканских студентов во Всемирном банке», — поясняется в заявлении.
Это партнерство позволит использовать возможности обоих участников для проведения аналитической работы, семинаров, а также объединять исследователей и заинтересованные стороны для совместного создания продуктов знаний, которые будут способствовать дальнейшему развитию инфраструктурных секторов.
«Новое сотрудничество отражает видение UM6P и Всемирного банка по ускорению перехода к зеленой экономике и цифровой трансформации, а также то, как учреждения объединяют усилия, чтобы добиться большего влияния в Королевстве в нескольких областях», — говорится в заявлении университета.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС.