Диверсанты охотились на поезд с зерном, чтобы затруднить его перевозку в Крым

Диверсанты, вероятно, изначально выбрали своей целью именно поезд с зерном в Крыму. Детали инцидента, при котором грузовой состав сошел с рельсов под Симферополем, раскрыл источник ФАН.
Предполагается, что злоумышленники повредили железную дорогу, так как хотят затруднить перевозку продовольствия в Крым. Правоохранители уже разыскивают мужчину средних лет с бородой, который может оказаться причастным к ЧП.
Очевидцы заметили его идущим вдоль рельсов на этом участке дороги. При этом описания внешности мужчины разнятся, так как люди появляются там достаточно редко.
«На восстановление движения планируют потратить меньше суток», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов 18 мая на перегоне недалеко от Симферополя 18 мая, сообщили источники в экстренных службах. По мнению крымского политэксперта Владимира Джараллы, дата диверсии была выбрана его организаторами совсем неслучайно.