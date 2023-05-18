Диверсанты охотились на поезд с зерном, чтобы затруднить его перевозку в Крым

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов 18 мая на перегоне недалеко от Симферополя 18 мая, сообщили источники в экстренных службах. По мнению крымского политэксперта Владимира Джараллы, дата диверсии была выбрана его организаторами совсем неслучайно.