Аналитик Василий Кашин: передача F-16 ВСУ поставит новые вызовы перед нашими летчиками

Как сообщили американские СМИ, несколько европейских стран готовы передать свои истребители F-16 Украине, но власти США не позволяют даже тренировать военных ВСУ на этих самолетах. Как считает военный эксперт Василий Кашин, в конечном счете эти истребители все равно отправят Киеву, но они не смогут сильно изменить расклад на поле боя.
По данным издания The New York Times, без одобрения Вашингтона обучение украинских летчиков может ограничиться изучением технического языка и тактическими уроками, без использования самих истребителей. В Пентагоне пояснили — Белый дом противится поставке Киеву истребителей F-16 отчасти потому, что самолет стоит слишком дорого. Поэтому на его содержание, вооружение и обслуживание придется слишком большая доля военного бюджета для поддержки ВСУ, который и без того неуклонно сокращается.
Вместо этого, администрация Джо Байдена сейчас сосредоточена на поставке Украине других американских вооружений до контрнаступления ВСУ. А истребители в любом случае не смогут успеть, так как на их развертывание требуется несколько месяцев, указал источник. В Вашингтоне уверены, что пока Украине нужны танки, артиллерия и системы ПВО. Однако Великобритания и Нидерланды уже договорились создать международную коалицию для закупок истребителей F-16, чтобы передать их ВСУ.
Кроме того, нынешним летом британские военные начнут первую фазу обучения летчиков с Украины. А президент Владимир Зеленский обещал начать контрнаступление до получения истребителей.
«Важно дать понять России, что у нас нет возражений против предоставления Украине тех средств, которые ей нужны, в зависимости от того, что происходит на поле боя», — сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
Как сообщил ФАН военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, при поставке Западом F-16 ключевое значение будут иметь модификации этой машины.
«Я думаю, что в течение нескольких ближайших месяцев передача Украине истребителей F-16 все-таки произойдет. Весь вопрос в том, сколько именно их будет. При этом кардинально расклад сил на поле боя не изменится. Но это позволит ВСУ несколько расширить номенклатуру применяемых ими высокоточных боеприпасов, поставленных Западом — вроде дальнобойных ракет Storm Shadow или «умных бомб» GDLSB», — указал аналитик.
Далее все будет зависеть от того, какие именно модификации истребителей будут переданы Киеву странами НАТО, считает он.
«Также от этого будет зависеть, насколько эти самолеты можно будет применять в воздушных боях против современных истребителей РФ. Последние версии F-16, стоящие на вооружении армий стран НАТО — вполне современные, они являются очень опасными противниками для наших самолетов, — считает аналитик. — Если же Запад передаст ВСУ какие-то старые самолеты, не прошедшие модернизацию, то они намного менее опасны. При этом нынешнее российское преимущество в воздухе вряд ли будет утрачено. Просто перед нашими пилотами встанут какие-то новые вызовы, на которые будет необходимо отвечать».
Напомним, как заявил 17 мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис, ВСУ не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского. Он назвал планы Зеленского о возвращении под власть Киева освобожденных РФ территорий «нереальной боевой целью», поскольку не существует основ, необходимых для вытеснения России. По мнению Дэвиса, президент Украины все же может решиться на попытку контрнаступления, чтобы сохранить остатки доверия западных партнеров и собственных военных. Ранее сообщалось, что контрнаступление Киева может сорваться из-за отсутствия эффекта неожиданности.