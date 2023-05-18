Аналитик Василий Кашин: передача F-16 ВСУ поставит новые вызовы перед нашими летчиками

Вместо этого, администрация Джо Байдена сейчас сосредоточена на поставке Украине других американских вооружений до контрнаступления ВСУ. А истребители в любом случае не смогут успеть, так как на их развертывание требуется несколько месяцев, указал источник. В Вашингтоне уверены, что пока Украине нужны танки, артиллерия и системы ПВО. Однако Великобритания и Нидерланды уже договорились создать международную коалицию для закупок истребителей F-16, чтобы передать их ВСУ.