Житель Новокузнецка осужден за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Центральный районный суд города Новокузнецка в Кемеровской области вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу по номеру 112 и сообщил, что в отделе полиции «Центральный» города Новокузнецка заложена бомба, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Прибывшие на место саперы и кинологи никаких взрывоопасных предметов в здании не обнаружили.
Правоохранители вычислили и задержали звонившего мужчину. Во время судебного заседания он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно.