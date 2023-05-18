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Житель Новокузнецка осужден за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Общество
Житель Новокузнецка осужден за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Центральный районный суд города Новокузнецка в Кемеровской области вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил в экстренную службу по номеру 112 и сообщил, что в отделе полиции «Центральный» города Новокузнецка заложена бомба, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Прибывшие на место саперы и кинологи никаких взрывоопасных предметов в здании не обнаружили.

Правоохранители вычислили и задержали звонившего мужчину. Во время судебного заседания он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно.
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