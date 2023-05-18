Силы быстрого реагирования поприветствовали усилия Южного Судана в прекращении огня в Хартуме

Хартум, 18 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, поприветствовал посреднические усилия Южного Судана по прекращению огня в Хартуме, пишут арабские СМИ.
Советник главы СБР Юсуф Эззат заявил о готовности выполнить соглашение о прекращении боестолкновения, которое было принято в прибрежном городе Джидда.
«Мы приветствуем участие Южного Судана в прекращении боевых действий и достижении мира в Судане. Президент Сальва Киир лучше понимает кризис в Хартуме и должен сыграть свою роль в урегулировании конфликта», — сказал он.
Несмотря на подписанное соглашение о прекращении огня между враждующими сторонами для защиты гражданского населения и создания гуманитарных коридоров, бои и воздушные артиллерийские бомбардировки продолжаются.
«Мы договорились остановить вооруженное столкновение, чтобы положить конец конфликту, который длится до сих пор, и мы готовы сыграть свою роль в осуществлении договора о перемирии и начале политического процесса», — сказал Эззат.
Советник командующего СБР призвал главу суданской армии Абдель Фаттаха аль-Бурхана к соблюдению режима прекращения огня, который был подписан сторонами при посредничестве Саудовской Аравии и Соединенных Штатов.
Ранее египетский исследователь в области международных отношений и политической экономии Абубакер аль-Диб заявил, что вооруженный конфликт в Судане приведет к сокрушительному финансовому кризису.