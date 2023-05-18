Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области

Политический деятель отметил, что украинская сторона упустила шанс на контратаку. Также глава области не видит необходимости в эвакуации жителей Энергодара и сотрудников Запорожской атомной электростанции. Балицкий считает, что с начала мая Киев начал активную диверсионную деятельность, однако Россия, по его словам, успешно ей противодействует.