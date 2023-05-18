Глава МИД Лавров счел срок продления зерновой сделки решающим

Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут в плане ее дальнейшей судьбы решающими. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.
Лавров отметил, что с учетом всего комплекса обстоятельств и обращений партнеров, Россия поддержала инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее он объявил о стремлении продлить сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца станут решающими.
Ранее Сергей Лавров назвал примерные даты прибытия миссии африканских стран по Украине в Россию. Он подтвердил, что с соответствующей инициативой к президенту РФ Владимиру Путину обратился лидер ЮАР Сирил Рамафоса.