Глава МИД Лавров счел срок продления зерновой сделки решающим

Лавров отметил, что с учетом всего комплекса обстоятельств и обращений партнеров, Россия поддержала инициативу турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее он объявил о стремлении продлить сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца станут решающими.