Россияне за прошедший год стали меньше бояться увольнения

Россияне стали меньше бояться увольнений. На это указывают данные опроса SuperJob. Выяснилось, что шесть из 10 опрошенных не испытывают страха вовсе.
Данные исследования приводит издание «Газета.Ru». Опрос показал, что 61% респондентов не боятся каких-либо проблем на работе. У остальных опасения в первую очередь вызывает увольнение. Об этом сообщили 9% людей.
На втором месте оказалась невыплата денежных средств или их задержка. Третью позицию рейтинга занял страх — работники боятся не оправдать ожиданий руководства. Этот пункт набрал 4%.
При этом об отсутствии боязни чаще сообщали мужчины. Женщины нередко сомневались в себе и опасались потерять работу.
Стоит отметить, что многие россияне не задумываются о пенсии. По данным сервиса Работа.ру, треть респондентов не знает наверняка, из каких показателей формируются будущие социальные выплаты.