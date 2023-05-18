Африканская делегация по украинскому конфликту назвала условия посещения Киева и Москвы

Делегаты африканской миссии по урегулированию украинского конфликта перед визитами на Украину и в Россию попросили о временном прекращении огня, а также повторных референдумов в Донбассе. Об этом сообщает издание Jeune Afrique.
Авторы статьи пишут, что представители стран Африки, выступающих за начало мирного процесса на Украине, хотят получить гарантии безопасности для посещения Киева и Москвы. Кроме того, они планируют получить подтверждение, что в Донбассе будут проведены новые референдумы, отмечают журналисты.
В состав миссии войдут представители стран, которые планируют убедить Москву и Киев начать переговоры. Об этой инициативе рассказал глава ЮАР Сирил Рамапоса. Кроме его страны, в проекте участвуют Сенегал, Египет, Замбия, Конго и Уганда.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала письменных предложений от африканской стороны. При этом он сказал о готовности рассмотреть любые инициативы по мирному решению конфликта на Украине.