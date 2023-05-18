Глава МИД Лавров назвал примерные даты прибытия миссии африканских стран по Украине в Россию

Африканские государства направят в Россию миссию для урегулирования украинского кризиса в середине июня – начале июля. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
В четверг, 18 мая, дипломат провел переговоры с коллегой из Уганды Джедже Одонго. По итогам встречи он отметил, что в настоящее время стороны согласовывают подходящие для всех даты прибытия делегации.
«Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня - начале июля... Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
При этом Лавров подтвердил, что с соответствующей инициативой к российскому президенту Владимиру Путину обратился лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Ранее об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Телефонный разговор между главами двух государств состоялся 12 мая.