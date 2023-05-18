В Армении заявили, что Баку препятствует заключению мирного соглашения

На заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске Симонян сказал, что власти Армении многократно заявляли о готовности заключить мирный договор по карабахскому конфликту и взаимному признанию целостности территорий. Однако Азербайджан, по его словам, продолжает проявлять агрессию и выдвигает «все новые и новые требования».