ООН призвала страны мира выделить 3 млрд долларов на гумпомощь Судану

Нью-Йорк, 18 мая. Организация Объединенных Наций обратилась к странам мира с призывом выделить в общей сложности три миллиарда долларов на гуманитарные операции в Судане и соседних государствах, в которых укрываются беженцы из зон конфликта. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ООН.
Средства необходимы для финансирования плана реагирования на острый кризис в восточноафриканской республике и ускорения оказания помощи сотням тысяч пострадавших. Кроме того, по информации ООН, 470 млн долларов необходимо направить на поддержку одного миллиона перемещенных лиц, репатриантов и принимающих общин в Центральноафриканской Республике, Чаде, Египте, Эфиопии и Южном Судане.
В пресс-релизе, выпущенном Управлением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) и Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорится, что в план реагирования внесены поправки из-за значительного увеличения потребностей. Теперь нужно 2,56 млрд долларов, что на 800 миллионов больше, чем предполагалось в начале.
Ранее Совет ООН по правам человека с трудом смог принять инициированную странами Запада резолюцию по Судану. Одобрение получено лишь от 18 из 47 членов организации.