ООН призвала страны мира выделить 3 млрд долларов на гумпомощь Судану

В пресс-релизе, выпущенном Управлением Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) и Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорится, что в план реагирования внесены поправки из-за значительного увеличения потребностей. Теперь нужно 2,56 млрд долларов, что на 800 миллионов больше, чем предполагалось в начале.