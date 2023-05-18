Мошенники через Skype вынудили пенсионерку из Петербурга перевести им более 500 тысяч рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более полумиллиона рублей через систему Skype. Соответствующую информацию ФАН предоставило УМВД России по Выборгскому району.
Жертвой злоумышленников оказалась женщина 1940 года рождения. В начале мая она получила сообщение от некой компании «Велтрейдер Свик Холд Инфо», сотрудники которой предложили ей сделать ставки на спортивные матчи.
При этом неизвестные пообещали гражданке помощь аналитика, после чего предоставили номер счета для денежных переводов. Однако в какой-то момент мошенники перестали выходить на связь. В результате пенсионерка не смогла вернуть средства и обратилась в полицию.
Согласно имеющейся информации, всего женщину обманули на 565 585 рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Ранее полицейские задержали жителя Северной столицы, сообщившего о минировании Московского вокзала. В ходе осмотра помещений никаких взрывных устройств обнаружено не было.