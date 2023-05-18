На кону приз от джаз-клуба Игоря Бутмана: больше сотни заявок поступило на фотоконкурс от ФАН

ФАН приглашает принять участие в конкурсе фотографий ко Дню города Северной столицы. Заявку на «Мое знаковое место в Санкт-Петербурге» можно подать до 23 мая. Подробнее об условиях конкурса, датах и незабываемых призах — читайте в материале.
27 апреля Федеральное агентство новостей начало принимать заявки на фотоконкурс в честь 320-летия Санкт-Петербурга. Конкурс еще идет, их можно будет подать до 23 мая включительно — за несколько дней до дня рождения города. Жители культурной столицы подали уже более сотни работ, и набор продолжается.
Подарки обещают быть разнообразными и творческими. Они смогут порадовать как дружескую компанию, так и всю семью. Одним из таких главных призов станет столик «для друзей» в джаз-клубе Игоря Бутмана. Столик на четверых получит тот конкурсант, который займет второе место в фотоконкурсе. Призер, занявший третье место, получит два билета в Молодежный театр на Фонтанке. Победитель, занявший первое место сможет со всей семьей сходить в знаменитый Цирк на Фонтанке.
Согласно тематике праздника, конкурсные фото тоже будут посвящены юбиляру и любимым местам петербуржцев — состязание получило название «Мое знаковое место в Санкт-Петербурге». В связи с этим на конкурс жители и гости Северной столицы должны будут предоставить авторские фотоснимки с изображением любимых достопримечательностей и кратким рассказом о том, почему знаковым для фотографа стало именно это место.
Кроме того, для участия в конкурсе необходимо будет подписаться на официальную группу ФАН в социальной сети ВКонтакте и понимать, что, в случае победы, конкурсант станет участником небольшого видеосюжета.
Основными критериями оценок станут: соответствие работы тематике конкурса, уникальность достопримечательности, оригинальность и художественная ценность снимка, а также целостность и выразительность комментария к нему.
Юбилей Северной столицы в этом году обещает пройти ярко и назначен традиционно на 27 и 28 мая. Ранее ФАН рассказал о том, что интересного власти подготовили горожанам на этот раз.