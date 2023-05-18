На кону приз от джаз-клуба Игоря Бутмана: больше сотни заявок поступило на фотоконкурс от ФАН

Подарки обещают быть разнообразными и творческими. Они смогут порадовать как дружескую компанию, так и всю семью. Одним из таких главных призов станет столик «для друзей» в джаз-клубе Игоря Бутмана. Столик на четверых получит тот конкурсант, который займет второе место в фотоконкурсе. Призер, занявший третье место, получит два билета в Молодежный театр на Фонтанке. Победитель, занявший первое место сможет со всей семьей сходить в знаменитый Цирк на Фонтанке.