Стали известны подробности схода 11 вагонов грузового поезда после взрыва в Крыму

Один из сошедших в результате взрыва на железной дороге в Крыму вагонов разорвало. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В грузовом составе, который пострадал в результате диверсии у села Чистенькое, было 23 вагона. После взрыва с рельсов сошли 11 ваговнов, пять из которых опрокинулось. Один из них разорвало.
Поезд ехал из Симферополя в Севастополь. Повреждения получили 75 метров железнодорожного полота. На месте взрыва наблюдается воронка диаметром 12 метров.
В результате инцидента никто из людей ранений не получил. Полиция ищет диверсантов, заложивших взрывчатку.
Ранее спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение составов может возобновиться уже в ближайшее время. По его словам, восстановить железнодорожные пути под Симферополем планируется к вечеру 18 мая.