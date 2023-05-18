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Стали известны подробности схода 11 вагонов грузового поезда после взрыва в Крыму

Происшествия
Стали известны подробности схода 11 вагонов грузового поезда после взрыва в Крыму

Один из сошедших в результате взрыва на железной дороге в Крыму вагонов разорвало. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В грузовом составе, который пострадал в результате диверсии у села Чистенькое, было 23 вагона. После взрыва с рельсов сошли 11 ваговнов, пять из которых опрокинулось. Один из них разорвало.

Поезд ехал из Симферополя в Севастополь. Повреждения получили 75 метров железнодорожного полота. На месте взрыва наблюдается воронка диаметром 12 метров.

В результате инцидента никто из людей ранений не получил. Полиция ищет диверсантов, заложивших взрывчатку.

Ранее спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что причиной аварии на железной дороге в Крыму стал подрыв.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение составов может возобновиться уже в ближайшее время. По его словам, восстановить железнодорожные пути под Симферополем планируется к вечеру 18 мая.
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