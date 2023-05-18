Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вице-премьер Хуснуллин спрогнозировал рост грузопотока по МТК Север - Юг до 35 млн тонн к 2030 году

Экономика
Вице-премьер Хуснуллин спрогнозировал рост грузопотока по МТК Север - Юг до 35 млн тонн к 2030 году

Грузопоток по международному транспортному коридору «Север – Юг» к 2030 году может вырасти до 35 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, развитие маршрутов в сторону Южной и Юго-Восточной Азии, Каспийского региона, стран Персидского залива является приоритетом для Москвы. На территории России для развития МТК «Север — Юг» запланировано строительство обходов Дербента, Хасавюрта и Астрахани.

Для повышения пропускной способности российской границы строится железнодорожный пункт «Дербент», реконструируются КПП «Верхний Ларс» и «Яраг-Казмаляр». Кроме того. ведется капитальный ремонт дороги Р-217 «Кавказ».

«Мы считаем, что к 2025 году грузооборот в этом направлении должен вырасти в два раза – не менее чем до 30 млн т, а к 2030 году – до 35 млн тонн», — заявил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь инвесторов для строительства объектов МТК «Север — Юг».
МТК Север-Юг транспортный коридор хуснуллин
Военкоры ФАН