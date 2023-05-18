Высший инвестиционный совет объявил о новых стимулах по оживлению экономики в Египте

Каир, 18 мая. Высший инвестиционный совет, возглавляемый президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, принял 22 важных решения в различных секторах и сферах экономики Египта, пишут арабские СМИ.
Данные стимулы направлены на снижение затрат при создании компаний, ослабление ограничений при регистрации, ускорение процесса получения необходимых разрешений. Целью нововведения является привлечение иностранных инвесторов в страну.
«Стимулы включают в себя облегчение владения землей, расширение выдачи Золотой лицензии, улучшение управления, прозрачности и конкурентной нейтральности на египетском рынке, облегчение импорта производственных ресурсов, финансового и налогового бремени для вкладчиков, стимулирование местных и иностранных инвестиций и расширение юрисдикции экономических судов», — сказано в заявлении комитета.
Эксперты отмечают, что Высший инвестиционный совет является перспективным органом благодаря присутствию Ас-Сиси на посту президента, а заинтересованность в проведении периодических заседаний и участии совета в принятии решений является позитивным сигналом и заверением для инвесторов по всему миру.
Ранее стало известно, что Египет намеревается перейти на национальные валюты в торговых сделках с Россией, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Информацию подтвердил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.