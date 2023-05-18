Высший инвестиционный совет объявил о новых стимулах по оживлению экономики в Египте

Эксперты отмечают, что Высший инвестиционный совет является перспективным органом благодаря присутствию Ас-Сиси на посту президента, а заинтересованность в проведении периодических заседаний и участии совета в принятии решений является позитивным сигналом и заверением для инвесторов по всему миру.