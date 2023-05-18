В США вспомнили о предупреждении Путина после удара «Кинжалом» по ЗРК Patriot

Успешная атака ВКС России по комплексу вновь подняла вопрос о целесообразности передачи на Украину дорогостоящих систем вооружения. Издание отмечает, что высокая стоимость ЗРК Patriot стала одной из причин в пользу отказа от дальнейших их поставок Киеву.