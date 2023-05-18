В США вспомнили о предупреждении Путина после удара «Кинжалом» по ЗРК Patriot

После нанесения ударов по американской системе ЗРК Patriot на Украину в США вспомнили предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Успешная атака ВКС России по комплексу вновь подняла вопрос о целесообразности передачи на Украину дорогостоящих систем вооружения. Издание отмечает, что высокая стоимость ЗРК Patriot стала одной из причин в пользу отказа от дальнейших их поставок Киеву.
Авторы статьи напомнили, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, в случае поставок ЗРК Patriot на Украину, российская армия их «пощелкает». Недавно Минобороны сообщило, что ВС РФ смогли уничтожить пять пусковых установок.
Ранее США заявили о своей готовности отремонтировать поврежденный комплекс ЗРК Patriot. Там добавили, что американская помощь в его ремонте будет зависеть от степени повреждения.