Ржавую мину советских времен нашли во время ремонта теплотрассы в Челябинске

Как пишет сетевое издание «Губерния - Южный Урал», к месту опасной находки сразу вызвали взрывотехников. Специалисты аккуратно достали боеприпас из ямы и поместили его в специальный контейнер. Соблюдая необходимые меры предосторожности 82-миллиметровую мину перевезли на полигон и там взорвали накладным зарядом, сообщили в пресс-службе ведомства.