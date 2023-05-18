Ржавую мину советских времен нашли во время ремонта теплотрассы в Челябинске

Ремонтники обнаружили минометный снаряд возле жилого дома по Комсомольскому проспекту в Челябинске. Работники нашли опасный предмет в яме, которую рыли, чтобы отремонтировать трубы теплотрассы. Об этом заявили в региональном Управлении Росгвардии.
Как пишет сетевое издание «Губерния - Южный Урал», к месту опасной находки сразу вызвали взрывотехников. Специалисты аккуратно достали боеприпас из ямы и поместили его в специальный контейнер. Соблюдая необходимые меры предосторожности 82-миллиметровую мину перевезли на полигон и там взорвали накладным зарядом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как боеприпас мог оказаться под землей на северо-западе Челябинска, правоохранители ответить не смогли. Однако подобные мины выпускались в советские годы, возможно, что данный снаряд пролежал под землей со времен ВОВ.