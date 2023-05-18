Госдума приняла закон о порядке проведения выборов при военном положении

Госдума РФ одобрила закон, согласно которому во время военного положения можно будет проводить выборы после одобрения Центризбиркомом (ЦИК) и консультаций с Минобороны, Федеральной службой безопасности.
В данный момент введение военного положения не позволяет избирать на этих территориях глав местного самоуправления и руководителей органов государственной власти. Новый закон снимает эти ограничения при условии одобрения выборов ЦИК, ФБР и Минобороны России.
Также законом введены меры по административному задержанию «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение». Кроме того, документом закреплена возможность принудительной эвакуации населения из зоны, где действует военное положение.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о плановой подготовке к выборам на новых российских территориях.