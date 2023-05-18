В Петербурге начались съемки второй части комедии «Моя ужасная сестра»

Съемки комедийного фильма «Моя ужасная сестра 2» стартовали в Северной столице. Об этом говорится в материале издания «Петербургский дневник» со ссылкой на источник.
Премьера первой части состоялась в 2022 году. Главные роли в ленте получили Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Владимир Яглыч, которым вновь предстоит сыграть семейную пару.
Однако теперь супруги будут заботиться уже о трех дочерях, так как по сюжету у них рождается еще одна девочка. И пока родители приглядывают за малышкой, у старших сестер появляется новый повод для бунта.
«Мы хотим показать, как важно прислушиваться друг к другу, находить компромисс и понимание, ведь это необходимые составляющие любых отношений», — прокомментировал режиссер Александр Галибин.
Ранее стало известно о готовящейся выставке, посвященной 20-летию с момента выхода мультипликационного сериала «Смешарики». Экспозиция откроется летом на территории пространства «Хлебозавод» в Москве.