Бывший премьер Британии Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Макрону

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщил экс-пресс-секретарь политика Гуто Харри.
По словам Харри, экс-премьер был недоволен высказываниями французского лидера о миграционной политике Лондона. Макрон раскритиковал действия правительства.
Джонсон, в свою очередь, назвал президента Франции подхалимом главы России Владимира Путина и пообещал устроить «вакханалию с избиением лягушек».
Через несколько недель после этого взаимоотношения политических деятелей наладились, они вместе выпивали виски на саммите G7 в июне 2022 года, который проходил в Германии.
Ранее во время общения с подчиненными Борис Джонсон называл себя фюрером и королем.