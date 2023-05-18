Ветераны из Волгограда выступят в Астрахани с программой «Где Сталинград — там Победа!»

Делегация ветеранов из Волгограда с 23 по 27 мая представит в Астраханской области тематическую программу «Где Сталинград — там Победа!». Волгоградские самодеятельные исполнители дадут три концерта для участников СВО и членов их семей - в Астрахани, в селе Черный Яр и в клубе войск Росгвардии.