Ветераны из Волгограда выступят в Астрахани с программой «Где Сталинград — там Победа!»

Делегация ветеранов из Волгограда с 23 по 27 мая представит в Астраханской области тематическую программу «Где Сталинград — там Победа!». Волгоградские самодеятельные исполнители дадут три концерта для участников СВО и членов их семей - в Астрахани, в селе Черный Яр и в клубе войск Росгвардии.
Программа подготовлена в рамках проекта Волгоградского областного совета ветеранов «Сталинградская битва - источник героизма новых поколений защитников Отечества», который получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, сообщает сетевое издание «РИАЦ».
Многожанровую и многонациональную культуру региона астраханцам представят широко известные в Волгоградской области коллективы. Это хореографический ансамбль «Дружба» из Камышина, удостоенный звания «народный», вокальный ансамбль «Мелодия» из Фроловского района, солисты и коллективы из Урюпинска, Еланского, Клетского и других районов. Помимо концертов, состоятся творческие встречи с астраханскими артистами.