Уровень весеннего половодья в Югре останется в пределах нормы

Кроме того, по данным Департамента общественных, внешних связей и молодежи, в округе закончена подготовка к возникновению внештатных ситуаций. Специалисты сформировали оперативную группу в количестве свыше 4800 человек и 1416 единиц техники. Также установлены 64 ПВР, налажены системы оповещения и собраны резервы финансовых средств для помощи пострадавшим.