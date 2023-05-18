Уровень весеннего половодья в Югре останется в пределах нормы

Власти ХМАО обсудили готовность оперативных служб региона к весенне-летнему половодью. Согласно прогнозам, в текущем году уровень воды не достигнет критических значений.
Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», вскрытие рек происходит равномерно из-за затяжной весны. Минусовые ночные и плюсовые дневные температуры воздуха стали причиной медленного таяния снега и поступления талых вод с поверхности суши в реки.
Сейчас лед с большинства рек уже сошел. По информации синоптиков, максимальные уровни весеннего половодья в Югре ожидаются около или ниже нормы, и не поднимутся до установленных критических отметок.
Кроме того, по данным Департамента общественных, внешних связей и молодежи, в округе закончена подготовка к возникновению внештатных ситуаций. Специалисты сформировали оперативную группу в количестве свыше 4800 человек и 1416 единиц техники. Также установлены 64 ПВР, налажены системы оповещения и собраны резервы финансовых средств для помощи пострадавшим.