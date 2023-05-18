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Пользователи Сети раскритиковали бренд Adidas за рекламу с мужчиной в женском купальнике

Общество
Пользователи Сети раскритиковали бренд Adidas за рекламу с мужчиной в женском купальнике

Пользователи Сети раскритиковали бренд Adidas за промо-фото с мужчиной в женском слитном купальнике.

Как сообщает издание Daily Mail, покупатели возмутились такой промофотографии. Компания не обозначила гендерную идентичность модели, однако на фото видны характерные признаки.

«С каких пор женские купальники идут с выпуклостью в районе промежности?», — иронично заметил один из комментаторов.

Другие авторы сообщений также возмутились такой пиар-компании. Многие из них уверены, что крупным корпорациям не стоит вести такую политику. Они отмечают, что удивлены такому решению Adidas.

Ранее британка встречалась с женщиной два года. Все это время она выдавала себя за мужчину, служащего в армии страны. Чтобы любовница не узнала о физическом поле партнерши, интим проходил с повязкой на глазах.
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