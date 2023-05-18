Дмитрий Песков заявил, что Россия не опасается присутствия на саммите G7 дружественных стран

Москва не опасается присутствия на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенному праву страны иметь сотрудничество с любыми партнерами. Однако данные контакты не должны быть антиподом взаимоотношений с Россией.
«Эти отношения ни коим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами», — сказал Песков.
Песков прокомментировал и ситуацию с блокировкой счетов дипломатического представительства Финляндии. По его словам, данный шаг стал реакцией на недружественные действия Запада в отношении России.