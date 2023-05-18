Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дмитрий Песков заявил, что Россия не опасается присутствия на саммите G7 дружественных стран

Политика
Дмитрий Песков заявил, что Россия не опасается присутствия на саммите G7 дружественных стран

Москва не опасается присутствия на саммите G7 в Японии дружественных РФ стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенному праву страны иметь сотрудничество с любыми партнерами. Однако данные контакты не должны быть антиподом взаимоотношений с Россией.

«Эти отношения ни коим образом не должны быть антиподом отношениям с нашей страной. Для нас важны те отношения, которые мы выстраиваем с нашими партнерами», — сказал Песков.

Песков прокомментировал и ситуацию с блокировкой счетов дипломатического представительства Финляндии. По его словам, данный шаг стал реакцией на недружественные действия Запада в отношении России.
дмитрий песков саммит G7 дружественные страны международные отношения
Военкоры ФАН