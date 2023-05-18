Politico: в администрации Байдена не против передачи Украине истребителей F-16

Решение о передаче истребителей F-16 еще не принято. Об этом сообщает издание Politico.
При этом отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена в целом не против данной инициативы. Ранее в Пентагоне заявляли, что в Белом доме не выступают против передачи F-16 другим странам.
Накануне издание Politico сообщило об усилении давления на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей. Великобритания объявила о начале работы международной коалиции, нацеленной на закупку F-16 для Украины.
Ранее группа из 14 членов Конгресса США призвала Белый дом немедленно разблокировать поставки истребителей F-16 в зону украинского конфликта.