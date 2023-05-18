Иран и Пакистан открыли трансграничный розничный рынок для населения обеих стран

Инициатива призвана повысить благосостояние местных жителей.
Президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в церемонии открытия пограничного рынка между городами Пишин и Манд.
Данное событие может положительно повлиять на экономическое положение жителей близлежащих районов. По словам управляющего приграничными рынками в Систане и Белуджистане Мобина Али Мира, около шести тысяч домохозяйств в прилегающих районах получат скидки.
Места розничной торговли, добавил он, помогут развитию бизнеса и создадут рабочие вакансии. По словам чиновника, ведется строительство пяти других аналогичных приграничных рынков.
Раиси и Шариф также запустили линию обмена электроэнергией между двумя странами.