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Иран и Пакистан открыли трансграничный розничный рынок для населения обеих стран

Весь мир
Иран и Пакистан открыли трансграничный розничный рынок для населения обеих стран

Инициатива призвана повысить благосостояние местных жителей.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в церемонии открытия пограничного рынка между городами Пишин и Манд.

Данное событие может положительно повлиять на экономическое положение жителей близлежащих районов. По словам управляющего приграничными рынками в Систане и Белуджистане Мобина Али Мира, около шести тысяч домохозяйств в прилегающих районах получат скидки.

Места розничной торговли, добавил он, помогут развитию бизнеса и создадут рабочие вакансии. По словам чиновника, ведется строительство пяти других аналогичных приграничных рынков.

Раиси и Шариф также запустили линию обмена электроэнергией между двумя странами.
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