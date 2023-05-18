«Киеву все равно не поможет»: социолог Филиппов о предложении Зеленского провести мирный саммит без России

Администрация Киева может выступать с любыми инициативами и пытаться вынуждать мировых лидеров поддержать ВСУ, спецоперацию это не сорвет. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения собственного плана по урегулированию конфликта.
«Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского», — сообщили журналисты.
Ожидается, что предлагаемое мероприятие будет направлено на продвижение плана Зеленского по урегулированию конфликта, состоящего из 10 пунктов.
«Украинская сторона может выступать с любыми инициативами и пытаться вынуждать мировых лидеров поддержать ВСУ, выступить с ограничениями российских товаров, ресурсов и остального, специальную военную операцию России это не сорвет. Все поставленные цели будут выполнены. А пока это выглядит как еще одна попытка привлечь внимание к проблеме, которая уже в печенках сидит у большинства стран Европы», — прокомментировал сообщение СМИ Филиппов.
Эксперт добавил, что участниками G7 являются как раз те страны, которые и так поддерживают Киев, накачивая его вооружением, бронетехникой и наемниками всех мастей. Соответственно как-то еще повлиять на выполнение Москвой поставленных задач, они не могут.
«Все санкции, все возможности, которые у имелись в их распоряжении уже использованы, но существенного влияния на экономику и позиции РФ они не оказали. Мы выдержали и продолжает планомерно ликвидировать угрозу со стороны националистов. Поэтому просто работаем дальше, Киеву G7 все равно не поможет», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что турне Зеленского по Европе может привести к поставкам западных самолетов на Украину. Премьер Великобритании Риши Сунак уже пообещал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.