«Киеву все равно не поможет»: социолог Филиппов о предложении Зеленского провести мирный саммит без России

Эксперт добавил, что участниками G7 являются как раз те страны, которые и так поддерживают Киев, накачивая его вооружением, бронетехникой и наемниками всех мастей. Соответственно как-то еще повлиять на выполнение Москвой поставленных задач, они не могут.