Замминистра ЖКХ Белгородской области Шопин уволился и отправился добровольцем в зону СВО

Заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин подал в отставку, чтобы поучаствовать в СВО, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что получил от чиновника заявление об увольнении. Гладков отметил, что причиной для этого стало решение об участии в СВО.
«Антон Сергеевич Шопин принял решение отправиться добровольцем в зону СВО. В текущем году ему исполняется 39 лет, из них 13 лет - в погонах», — говорится в публикации.
По словам главы региона, Шопин является выпускником кадетского корпуса в Санкт-Петербурге и имеет опыт службы в Чечне. В зоне спецоперации он будет выполнять обязанности командира батареи РСЗО, добавил Гладков.
Ранее газета «Ридус» сообщала об атаке украинского БПЛА в Белгородской области. С дрона были сброшены минометные мины на здание пропускного пункта «Шебекино».