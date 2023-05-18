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Суд в Екатеринбурге отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Пугачевой

Общество
Суд в Екатеринбурге отказался приобщать к делу Ройзмана обращение Пугачевой

Екатеринбургский суд отказался приобщить к уголовному делу Евгения Ройзмана✱ (признан иноагентом в РФ) слова в его поддержку от сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Сообщает РИА Новости.

Судья Николай Тараненко назвал рукописное обращение Примадонны непроцессуальным.

В общей сложности защита экс-мэра Екатеринбурга попросила приложить к делу 30 характеристик от разных медийных персон, деятелей искусств, правозащитников и историков.

Суд отклонил еще несколько обращений, остальные были приняты. Позже общественный деятель заявил СМИ, что обращение Пугачевой «поставит в рамочку и повесит на стену».

18 мая в Октябрьском районном суде проходит третье заседание по делу в отношении Евгения Ройзмана. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ. Прокуратура запросила штраф для подсудимого в размере 260 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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