Политолог Малек Дудаков: шансов на реализацию новых предложений Киссинджера сейчас ровно ноль

Как заявил накануне экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, Украина становится страной с лучшим вооружением в Европе, но стратегически неопытным руководством, и поэтому Западу следует принять ее в НАТО, чтобы жестко контролировать. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, в силу его возраста и положения к Киссинджеру сейчас мало кто в Вашингтоне станет прислушиваться.
Если российская спецоперация закончится не в пользу Москвы, то мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину», сказал Киссинджер. Украину следует принять в НАТО «ради безопасности Европы», и тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», сообщил он.
По мнению бывшего госсекретаря США, Россия больше не является конвенциональной угрозой миру. Киссинджер заявил, что, будь у него шанс обсудить Украину с президентом Владимиром Путиным, он сказал бы ему, что для Москвы вступление Украины в НАТО «тоже было бы безопаснее». Однако Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, европейцы предпочитают вооружить Киев и заставлять его обороняться. Политик-ветеран полагает, что при ряде условий Китай тоже мог бы «неохотно согласиться на членство Украины в НАТО».
Кроме того, Киссинджер уверен, что предложенный Россией проект договора с США «О гарантиях безопасности» мог бы стать основой для диалога между сторонами, но он не был воспринят в Вашингтоне всерьез. Он считает, что диалогу помешало крайне неприязненное личное отношение к Владимиру Путину со стороны главного американского переговорщика, замглавы Госдепа Уэнди Шерман. В целом, Киссинджер счел ошибкой то, что США допустили в будущем вступление Украины и Грузии в НАТО. Однако это, по его словам, «не оправдывает действий России».
Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, в Америке Генри Киссинджер до сих пор пользуется большим уважением, но никто в Вашингтоне и не подумает воспринять его инициативы как руководство к действию.
«Понятно, что Генри Киссинджер как ветеран международной политики и бывший политический тяжеловес обладает большим авторитетом. Также он выражает точку зрения определенной части американского истеблишмента. Тем не менее, он давно уже не занимает никакого официального поста в американской политике, поэтому его слова не стоит переоценивать. Киссинджер еще с прошлого года выступает с самыми различными предложениями на тот счет, как именно нужно закончить конфликт на Украине. Но ни одно из них не было принято властями США», — указал Дудаков.
Дудаков напомнил, что сначала Киссинджер предлагал «разделить Украину» между Россией и Западом, потом он же предлагал западным лидерам предоставить ей гарантии безопасности, но все эти инициативы не были восприняты международным сообществом.
«Поэтому предложения экс-госсекретаря стоит рассматривать в таком ключе. Он «накидывает» самые разные инициативы в расчете на то, что, возможно, какая-то из них все же будет услышана действующими политиками. Но пока что этого так и не произошло. Что касается самой сути предложения о приеме Украины в НАТО, то оно, наверное, имеет определенную логику с точки зрения США. То есть, предлагается не превращать ее в страну-изгоя, которую будут бесконечно накачивать оружием для перманентного военного противостояния с Россией. А вместо этого нужно принять ее в НАТО, таким образом де-факто признав территориальный раздел этой страны», — констатировал эксперт.
Аналитик напомнил — сейчас, согласно Уставу НАТО, в Альянс нельзя принимать государства, имеющие территориальные проблемы.
«То есть, Киссинджер предлагает Западу фактически признать за Россией ту часть территории, которую она сейчас контролирует — те самые четыре новых региона, причем не по их официальным границам, а по фактической линии фронта. После этого, по мысли Киссинджера, Украину следует принять в альянс, дать ей гарантии безопасности, и на этом конфликт будет закончен», — указал Дудаков.
Но стоит помнить, что это — не самая приемлемая позиция для России, поэтому сразу возникает вопрос, как это все можно реализовать на практике, считает эксперт.
«Кроме того, этот вариант не приемлем и для политиков-«ястребов» в Вашингтоне. Они искренне уверены, что Россию все еще можно победить на поле боя, и вернуть Украину в границы 1991 года. По логике американских политиков, зачем им сейчас соглашаться на какие-то мирные переговоры, которые будут только вредить интересам Америки? Именно поэтому я думаю, что шансов на реализацию последних предложений Киссинджера сейчас ровно ноль», — заключил американист Дудаков.
Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес, говоря о возможности вступления Украины в НАТО, заявил: «Очевидно, не прямо сейчас». В 2022 году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассмотреть только после окончания боевых действий на Украине.