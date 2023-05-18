Политолог Малек Дудаков: шансов на реализацию новых предложений Киссинджера сейчас ровно ноль

По мнению бывшего госсекретаря США, Россия больше не является конвенциональной угрозой миру. Киссинджер заявил, что, будь у него шанс обсудить Украину с президентом Владимиром Путиным, он сказал бы ему, что для Москвы вступление Украины в НАТО «тоже было бы безопаснее». Однако Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, европейцы предпочитают вооружить Киев и заставлять его обороняться. Политик-ветеран полагает, что при ряде условий Китай тоже мог бы «неохотно согласиться на членство Украины в НАТО».