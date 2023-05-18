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Представитель Кремля Песков: Россия ответила Западу блокировкой счетов диппредставительства Финляндии

Политика
Представитель Кремля Песков: Россия ответила Западу блокировкой счетов диппредставительства Финляндии

Россия реагирует на ситуацию, которую создают ряд стран Запада, блокировкой счетов диппредставительств Финляндии в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что данное решение не было инициативой российской стороны. Оно стало проявлением принципа взаимности на недружественные шаги Финляндии.

«На ноту будем реагировать повторением того, что принцип взаимности и принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет превалировать и дальше в наших отношениях», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Москва приняла решение о заморозке активов дипломатических представительств Финляндии на территории России. Финская сторона в ответ начала реализацию проекта по установке металлического забора на границе с Ленинградской областью.
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