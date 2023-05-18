Денис Пушилин назвал перспективу освобождения Бахмута «достаточно близкой»

Оценкой ситуации в Бахмуте (Артемовске) поделился временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, перспектива полного освобождения населенного пункта от украинской армии «достаточно близкая». Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и днем, и ночью.
«По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы», — цитирует Пушилина РИА Новости.
В боях за населенный пункт принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». За сутки «музыканты» продвинулись в Бахмуте (Артемовске) до 260 метров, оставив противнику всего «пару процентов территории», ранее сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он также подчеркнул, что подразделения Минобороны РФ отошли на 570 метров на севере от населенного пункта, оголив фланги. По этой причине Пригожин публично обратился к руководству ведомства.