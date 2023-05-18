Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли поселок Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли оздоровительный комплекс в поселке. После повторного обстрела повреждения получил офис местного нотариуса. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека. Они доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Старовойт опубликовал снимки последствий удара ВСУ по Глушкову.
Накануне пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла сообщения о 12 пострадавших при атаке на поселок.