Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково

Происшествия
Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли поселок Глушково. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли оздоровительный комплекс в поселке. После повторного обстрела повреждения получил офис местного нотариуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Курский губернатор Старовойт сообщил о втором за день обстреле поселка Глушково

Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства пострадали два человека. Они доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями. Старовойт опубликовал снимки последствий удара ВСУ по Глушкову.

Накануне пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла сообщения о 12 пострадавших при атаке на поселок.
старовойт курск обстрел
Военкоры ФАН