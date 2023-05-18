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Путин: экспорт зерна из России по итогам сельхозгода может составить до 60 млн тонн

Политика
Путин: экспорт зерна из России по итогам сельхозгода может составить до 60 млн тонн

Россия смогла увеличить экспорт продовольствия в другие страны, несмотря на барьеры во внешней торговле. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В четверг, 18 мая президент принял участие в совещании о ходе весенних полевых работ. При этом во время заседания он указал, что к концу текущего сельскохозяйственного года объем вывезенного за границу зерна составит около 55–60 миллионов тонн.

«Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире. И мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер», — подчеркнул Путин.

В будущем власти страны намерены поступать аналогичным образом, добавил российский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил продление черноморской инициативы. Стороны договорились увеличить срок действия зерновой сделки на два месяца.
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