В Подмосковье врачи удалили у семилетней девочки пластмассовый рог во лбу

Медики Подмосковья извлекли из лба семилетней девочки игрушечный рог. С пластиковой деталью она ходила два года.
По данным областного министерства здравоохранения, девочка упала на маленького единорога. После этого родители обработали рану и использовали противорубцовый гель.
На месте раны образовалось уплотнение. Родители обратили на это внимание, но обратились к врачам только спустя два года. Они поинтересовались у медиков, почему новообразование не исчезло после заживления. После исследований выяснилось, что в голове у ребенка находится рог.
В результате девочке провели операцию. Хирургам удалось извлечь предмет. После манипуляций ее отправили домой.
Ранее в Уфе на ребенка упал телевизор. Как сообщает RT, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.