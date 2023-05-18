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В Подмосковье врачи удалили у семилетней девочки пластмассовый рог во лбу

Происшествия
В Подмосковье врачи удалили у семилетней девочки пластмассовый рог во лбу

Медики Подмосковья извлекли из лба семилетней девочки игрушечный рог. С пластиковой деталью она ходила два года.

По данным областного министерства здравоохранения, девочка упала на маленького единорога. После этого родители обработали рану и использовали противорубцовый гель.

На месте раны образовалось уплотнение. Родители обратили на это внимание, но обратились к врачам только спустя два года. Они поинтересовались у медиков, почему новообразование не исчезло после заживления. После исследований выяснилось, что в голове у ребенка находится рог.

В результате девочке провели операцию. Хирургам удалось извлечь предмет. После манипуляций ее отправили домой.

Ранее в Уфе на ребенка упал телевизор. Как сообщает RT, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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