Польские власти борются с инфляцией антироссийской пропагандой

Речь идет о появлении на фасаде Национального банка Польши (НБП) в Варшаве гигантского баннера, на котором написано, что обвинения НБП✱ и правительства в высокой инфляции соответствуют интересам Кремля. Соответственно, они недопустимы из-за своей якобы пророссийской направленности.