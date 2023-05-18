Правительство Польши во главе с Матеушем Моравецким пытается уйти из-под критики в неспособности обуздать инфляцию.
Власти Польши привычно увязали трудности в экономике и ухудшение материального положения поляков с «русским фактором». Пытаясь избежать ответственности за неуклонный рост цен, польские лидеры объявили любую критику в свой адрес пророссийскими провокациями, сообщает «Новороссия».
Речь идет о появлении на фасаде Национального банка Польши (НБП) в Варшаве гигантского баннера, на котором написано, что обвинения НБП✱ и правительства в высокой инфляции соответствуют интересам Кремля. Соответственно, они недопустимы из-за своей якобы пророссийской направленности.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация