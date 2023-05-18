NYT: группа из 14 конгрессменов потребовала у президента США Байдена разблокировать поставки F-16 на Украину

Американские конгрессмены призвали немедленно разблокировать поставки истребителей F-16 в зону украинского конфликта. Соответствующее письмо было направлено в администрацию президента США Джо Байдена, сообщила газета The New York Times.
Согласно имеющимся данным, к Белому дому обратилась группа из 14 парламентариев. При этом ранее сообщалось, что у министерства обороны страны нет принципиальных возражений против передачи указанных машин Киеву.
Издание The Jerusalem Post предупредило о возможной неэффективности американо-израильских систем противовоздушной обороны «Железный купол» на Украине. Журналисты отметили, что эти установки не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий в пользу киевского режима.