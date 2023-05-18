Европа должна заплатить: политолог Андрей Иванов оценил позицию США в конфликте Украины и РФ

На страницах газеты Global Times появился материал о том, как влияет украинский кризис на европейские страны и, какую позицию во всем этом заняли Соединенные штаты Америки. По мнению авторов, пока Штаты поставляют Украине вооружение и ведут «наблюдение со стороны», ЕС откровенно страдает. В беседе с корреспондентом ФАН политолог Андрей Иванов оценил положение США в конфликте Украины и РФ, а также назвал основную роль, отведенную ими Европе.