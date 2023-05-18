Европа должна заплатить: политолог Андрей Иванов оценил позицию США в конфликте Украины и РФ

На страницах газеты Global Times появился материал о том, как влияет украинский кризис на европейские страны и, какую позицию во всем этом заняли Соединенные штаты Америки. По мнению авторов, пока Штаты поставляют Украине вооружение и ведут «наблюдение со стороны», ЕС откровенно страдает. В беседе с корреспондентом ФАН политолог Андрей Иванов оценил положение США в конфликте Украины и РФ, а также назвал основную роль, отведенную ими Европе.
По словам эксперта, в статье описано мнение, которое, пожалуй, установилось уже по всему миру. Это, обращает внимание собеседник ФАН, если не брать в расчет некую истеричность простых людей в первые дни проведения СВО, когда в европейских городах прошли массовые митинги в поддержку Украины.
«Понятно, что европейцы должны заплатить вообще за все, так изначально элитами США и предполагалось. Европа страдает от антироссийских санкций, теряет от разрыва связей с РФ, от большого потока украинских эмигрантов, много от чего еще очевидного. Но есть важные моменты, которые стоит учитывать», — отметил политолог Иванов.
Во-первых, считает эксперт, европейское общество все-таки оказалось психологически готовым к лишениям ради тех идеологических установок, которые глубоко укоренились. Да, выгоды Европе нет никакой от нынешней ситуации. Но многие люди верят, что надо потерпеть.
«Все расчеты на то, что люди начнут замерзать в своих квартирах и выйдут на площади — совершенно не оправдались. Одновременно украинский кризис как не был изначально, так и не стал важной темой для европейцев. Интересный момент в том, что еще в начале СВО европейцы смотрели телевизор и просматривали новости строго по часам, в прайм-тайм. То есть украинцы, россияне - до сих пор далекая тема для жителей Евросоюза. Судьба жителей славянского мира как никого не интересовала, так и не интересует», — говорит политолог.
Кроме того, есть и другой аспект. Власти европейских государств тешат себя надеждами о реализации собственных планов, однако, по мнению Андрея Иванова, в конечном итоге выгодопреобретатель может быть один.
«На региональном уровне украинский кризис заставил некоторых политиков вспомнить о некоем реваншизме. В Польше намного активнее стали говорить о возрождении Речи Посполитой. В Лондоне увидели возможность играть большую геополитическую роль, а во Франции вспомнили давнюю мечту — потеснить Германию с пьедестала лидера ЕС и занять место объединителя Старого Света. Хотя понятно, если экономика везде получает колоссальный ущерб, а кризис затягивается, то в итоге выгоду могут получить элиты США», — резюмировал эксперт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выдвинул инициативу об увеличении резерва фонда для военной помощи Украине на сумму более 3 млрд евро.