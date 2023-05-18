Двух волгоградок госпитализировали после падения дерева

Инцидент имел место в южной части областного центра на улице Морская, 78, пишет vlg.aif.ru. Женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Местные жители полагают, что несчастный случай произошел по вине коммунальных служб, которые давно должны были спилить засохшее дерево, но сделали это только после ЧП.