Двух волгоградок госпитализировали после падения дерева

Часть старого дерева рухнула на сидевших на скамейке в собственном дворе двух жительниц Волгограда. В результате женщин отвезли в больницу на скорой.
Инцидент имел место в южной части областного центра на улице Морская, 78, пишет vlg.aif.ru. Женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Местные жители полагают, что несчастный случай произошел по вине коммунальных служб, которые давно должны были спилить засохшее дерево, но сделали это только после ЧП.
По словам горожан, по соседству на этой же улице находится огромный сухой тополь. Дерево стоит около оживленной дороги и в любой момент может упасть на дом, автотранспортное средство или на человека.