«Удар по Patriot отрезвил Запад»: политолог Иван Аркатов о крупномасштабном плане обороны НАТО на случай конфликта с Россией

Уничтожение американского комплекса ПВО Patriot в Киеве наконец отрезвило Запад и там поняли, что шутки кончились. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал политолог и общественный деятель Иван Аркатов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Североатлантический альянс разрабатывает первый после окончания холодной войны крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией.
По данным журналистов, ранее чиновники НАТО не видели необходимости в составлении подобных документов, так как военно-политический блок участвовал в конфликтах меньшего масштаба, таких как в Афганистане или Ираке.
Альянс также разрабатывает руководство для членов по модернизации их сил и логистики.
«Думаю, что в первую очередь это связано с результатами действия Вооруженных сил России в рамках специальной военной операции и соответственно НАТО стало понятно, что по ряду моментов Альянс просто-напросто оказался не готов. Понятное дело, что блок активно помогает Украине всеми возможными способами, но в том числе это может быть реакцией на удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по американской установке противовоздушной обороны Patriot в Киеве», — прокомментировал инициативу политолог Аркатов.
По словам эксперта, Западу стало понятно, что он оказался не готов к происходящему на Украине и таким образом стремится повысить возможности по отражению ударов новейшим вооружением армии РФ.
«Ну и плюс возникает момент, что реалии боевых действий и стратегии изменились с учетом новых технологий. Уверен, что и наши Совет безопасности, Министерство обороны будут обновлять собственную стратегию, но я также думаю, что это может быть серьезный информационный вброс со стороны Запада. Это один из шагов для того, чтобы демонизировать Россию и поддерживать в тонусе западное население», — заключил Иван Аркатов.
Ранее политолог Журавлев объяснил нежелание лидеров стран НАТО принимать в свои ряды Украину.