Власти Курской области опровергли информацию о 12 пострадавших при обстреле ВСУ

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла сообщения, появившиеся в некоторых Telegram-каналах, о 12 пострадавших при обстреле поселка Глушково Вооруженными силами Украины.
Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА ВСУ на здание физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате сброса взрывного устройства пострадали два человека. Они доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.
Ранее Губернатор Курской области разместил снимки последствий обстрела ВСУ в поселке Глушково.