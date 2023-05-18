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Власти Курской области опровергли информацию о 12 пострадавших при обстреле ВСУ

Общество
Власти Курской области опровергли информацию о 12 пострадавших при обстреле ВСУ

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла сообщения, появившиеся в некоторых Telegram-каналах, о 12 пострадавших при обстреле поселка Глушково Вооруженными силами Украины.

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА ВСУ на здание физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате сброса взрывного устройства пострадали два человека. Они доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

Ранее Губернатор Курской области разместил снимки последствий обстрела ВСУ в поселке Глушково.
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