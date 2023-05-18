Власти Курской области опровергли информацию о 12 пострадавших при обстреле ВСУ

Ранее глава региона Роман Старовойт сообщил об атаке БПЛА ВСУ на здание физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате сброса взрывного устройства пострадали два человека. Они доставлены в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.