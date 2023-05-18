Песков: ряд стран направят делегации в Россию для урегулирования украинского кризиса

Ряд государств направят свои делегации с целью урегулирования украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как он отметил, соответствующее решение было принято по итогам телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафоса. Разговор состоялся в конце прошлой недели — 12 мая. При этом Песков уточнил, что в настоящее время стороны согласовывают даты приезда зарубежных дипломатов в РФ.
Кроме того, представитель главы государства подтвердил продление зерновой сделки. Срок действия соглашения увеличили на два месяца.