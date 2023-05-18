Политолог Наталья Макеева о памятнике Дарье Дугиной: главное в памяти — распространить идеи

Потому что многие, кто говорит сейчас обо всем этом, совершенно не в курсе, что такое евразийство, что такое русский фронтир (это та идея. которую она продвигала — идею русского фронтира), что такое традиционализм, что такое многополярный мир, какими философами интересовалась Дарья, считает Наталья Макеева. И об этом надо говорить как можно больше — наряду и с памятниками, и с муралами, и с наименованием улиц. Нужно популяризировать идеи Даши — разговоры о них как можно чаще станут, наверное, самым лучшим памятником ей, убеждена политолог.