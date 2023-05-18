Политолог Наталья Макеева о памятнике Дарье Дугиной: главное в памяти — распространить идеи

Прошло почти девять месяцев с момента гибели молодой журналистки, мыслителя Дарьи Дугиной, которая пала жертвой теракта со стороны укронацистов. В период, когда обсуждается установка памятника Дарье, идут оживленные дискуссии, как именно нужно увековечить ее память. Член Союза писателей России и Донецкой Народной Республики, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, ветеран евразийского движения, политолог Наталья Макеева рассказала, как она видит этот процесс.
«Я считаю, что память Даши должна быть увековечена, что установка памятника — это назревшее актуальное событие. Новое время рождает новых героев, и последние годы дали нам много таких героев. Это не только время, с начала СВО — это герои Донбасса, такие как Гиви, Моторола, Мозговой, многие другие, может быть, менее известные. И одно из имен — Дарья Дугина, которую я знала с ее детства, знала ее еще ребенком, видела, как она из просто умненькой маленькой девочки, необыкновенно милой, воспитанной, превращается в настоящего взрослого интеллектуала, превосходящего по своим способностям, да и знаниям, многих взрослых людей, которые ее окружали, включая меня саму. То есть Даша для меня была действительно явлением. Я смотрела на этого человека и не понимала, как вот все это может уместиться в этой красивой молодой девушке», — поделилась своими воспоминаниями политолог.
Установку памятника Дугиной Макеева считает очень правильной инициативой. Но важно при этом не утерять сам смысл памяти о Дарье.
«Единственное, что очень хотелось бы отметить: я была в Общественной палате на одном из мероприятий, посвященных увековечению памяти Даши и, слушая доклады, поняла, что есть очень большой риск заболтать, собственно то, из-за чего Дарью убили. Заболтать те идеи, за которые ее убили, ради которых она жила. То есть, мне кажется, что, говоря о Даше, о том, что с ней случилось, о ее жизни, о ее смерти, нужно постоянно делать акцент на идеях: не то, что вот такая девушка умненькая, хорошая, что погибла, что она для нас всех пример — там очень многие вот это вот самое говорили, но нужно делать акцент на идеях», — подчеркнула ветеран евразийского движения.
Потому что многие, кто говорит сейчас обо всем этом, совершенно не в курсе, что такое евразийство, что такое русский фронтир (это та идея. которую она продвигала — идею русского фронтира), что такое традиционализм, что такое многополярный мир, какими философами интересовалась Дарья, считает Наталья Макеева. И об этом надо говорить как можно больше — наряду и с памятниками, и с муралами, и с наименованием улиц. Нужно популяризировать идеи Даши — разговоры о них как можно чаще станут, наверное, самым лучшим памятником ей, убеждена политолог.
«Я думаю, что если бы Даше кто-то сказал, что она скоро погибнет, она бы сказала бы, что лучшим памятником станет именно развитие идей. То есть мне кажется, что открытие каждого памятника, наименование каждой улицы должно сопровождаться обязательно чтением фрагментов из ее докладов, озвучиванием тех идей, которые ей были близки — без забалтывания. Например, идея русского фронтира — это когда граница не четко очерчена, а как бы расширяется, пульсирует, то есть фронтир — это нечто гораздо шире юридически границ того или другого государства. И эти вещи должны озвучиваться, и это, наверное, даже более важно, чем установка памятника. Хотя подчеркну, и это должно происходить», — сказала Наталья Макеева.
Писательница поделилась, что иногда ловит себя на мысли: даже в местности, где живет она сама, имена людей на памятных досках ей незнакомы. Тогда она ищет информацию, кто они, чем знамениты, за что погибли, в интернете. Но вряд ли так же поступают многие, полагает эксперт.
«И не хочется, чтобы это повторялось (а это уже начинает повторяться), когда на этой теме оказывается люди, которые, может быть, даже будь Даша жива, говорили бы, что это нецивилизованно, мы должны уважать границы, русский мир — это красивая фигура речи. Не факт, что они бы разделяли идеи Даши, даже если бы она была жива и сидела с ними на круглом столе», — подытожила ветеран евразийского движения.
Вот почему увековечивание памяти Дарьи Дугиной — это не только какие-то символы, типа монументов и мемориальных досок. Главное в этом — распространение ее идей и убеждений.
Ранее политолог Наталья Макеева рассказала, какой была Дарья Дугина при жизни.