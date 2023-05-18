Пограничники предотвратили попытку 20 диверсантов прорваться в Белгородскую область

Два десятка диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Российские пограничники успешно отбили атаку. Группа диверсантов из-за массированного огня со стороны пограничной службы ФСБ вынуждена была отойти. Данная информация официально не была подтверждена.
Ранее СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове. Было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.