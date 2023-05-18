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Пограничники предотвратили попытку 20 диверсантов прорваться в Белгородскую область

Происшествия
Пограничники предотвратили попытку 20 диверсантов прорваться в Белгородскую область

Два десятка диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Российские пограничники успешно отбили атаку. Группа диверсантов из-за массированного огня со стороны пограничной службы ФСБ вынуждена была отойти. Данная информация официально не была подтверждена.

Ранее СМИ сообщили о задержании подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове. Было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.
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