Американские геологи выяснили, что Нью-Йорк постепенно погружается под воду

Эксперты выяснили, что Нью-Йорк тонет со скоростью 1-2 миллиметра в год. Однако отмечается, что некоторые районы погружаются под воду с гораздо большей скоростью. Кроме того, сами небоскребы постепенно разрушаются из-за собственного веса.