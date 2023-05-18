Американские геологи выяснили, что Нью-Йорк постепенно погружается под воду

По данным исследования американских геологов, город Нью-Йорк из-за колоссального веса небоскребов постепенно погружается под воду, пишет Planet Today.
Эксперты выяснили, что Нью-Йорк тонет со скоростью 1-2 миллиметра в год. Однако отмечается, что некоторые районы погружаются под воду с гораздо большей скоростью. Кроме того, сами небоскребы постепенно разрушаются из-за собственного веса.
Геологи назвали новые высотные здания на побережье особой зоной риска. Они могут спровоцировать наводнение. Ситуация становится более тревожной, если учесть тот факт, что в последнее время средний уровень мирового океана тоже поступательно поднимается.
Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал о повышении температуры в 2023 и 2024 годах из-за смены фазы океанских течений. По его словам, градус увеличится только на 0,1 пункт, но число опасных природных явлений растет.