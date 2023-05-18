В НАТО готовят план обороны на случай полномасштабного конфликта с Россией

Авторы статьи отметили, что ранее страны НАТО были заняты другими военными конфликтами, например в Ираке и Афганистане. Сейчас Альянс видит необходимость подготовки к подобному противостоянию, сообщили журналисты. Специалисты военного блока разработают рекомендации по модернизации логистики и армии стран-участниц.