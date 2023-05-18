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В НАТО готовят план обороны на случай полномасштабного конфликта с Россией

Политика
В НАТО готовят план обороны на случай полномасштабного конфликта с Россией

Североатлантический альянс начал подготовку плана полномасштабного конфликта с Россией, пишет издание Reuters.

Авторы статьи отметили, что ранее страны НАТО были заняты другими военными конфликтами, например в Ираке и Афганистане. Сейчас Альянс видит необходимость подготовки к подобному противостоянию, сообщили журналисты. Специалисты военного блока разработают рекомендации по модернизации логистики и армии стран-участниц.

Ранее издание «Ридус» сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен оставаться на своей должности после истечения его полномочий.
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