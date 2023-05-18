Евросоюз хочет отслеживать российские алмазы перед введением санкций на торговлю

Евросоюз считает важным обеспечить отслеживание российских алмазов, для дальнейшего введения, в их отношении, санкций. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.
Источник допускает упоминание российских алмазов в итогах саммита G7. Однако на данный момент Евросоюз не разработал конкретные предложения по данным ограничениям.
«Как и в вопросе с потолком цен на нефть , мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос – это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость», — сказал он.
Ранее издание Financial Times рассказало о возможных последствиях санкций Запада против российских алмазов. По мнению авторов, тысячи граждан Индии могут лишиться работы из-за принятия подобных ограничений.