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Евросоюз хочет отслеживать российские алмазы перед введением санкций на торговлю

Политика
Евросоюз хочет отслеживать российские алмазы перед введением санкций на торговлю

Евросоюз считает важным обеспечить отслеживание российских алмазов, для дальнейшего введения, в их отношении, санкций. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

Источник допускает упоминание российских алмазов в итогах саммита G7. Однако на данный момент Евросоюз не разработал конкретные предложения по данным ограничениям.

«Как и в вопросе с потолком цен на нефть , мы не можем делать это одни. Принципиальный вопрос – это отслеживаемость алмазов… Мы хотим ограничить торговлю Россией алмазами, поэтому важно обеспечить их отслеживаемость», — сказал он.

Ранее издание Financial Times рассказало о возможных последствиях санкций Запада против российских алмазов. По мнению авторов, тысячи граждан Индии могут лишиться работы из-за принятия подобных ограничений.
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