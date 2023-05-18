Водителю грузовика с 16,5 тонны тушенки оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом

В Свердловской области фура с тушенкой опрокинулась на обочину. В результате аварии водитель грузового автомобиля лишился руки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Грузовик марки Renault Magnum транспортировал 16,5 тонн консервов в Екатеринбург через село Логиново. За рулем находился 50-летний мужчина с 26-летним стажем вождения. По словам пострадавшего, он не смог ровно удержать руль и не справился с управлением.
Фура съехала с дорожной полосы на обочину, сбила две конструкции линии электропередачи и опрокинулась. Медики госпитализировали уральца с оторванной рукой. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее в Приморском крае машина врезалась в двух детей. Пострадавшие в настоящий момент находятся в коме.