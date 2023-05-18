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Водителю грузовика с 16,5 тонны тушенки оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом

Происшествия
Водителю грузовика с 16,5 тонны тушенки оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом

В Свердловской области фура с тушенкой опрокинулась на обочину. В результате аварии водитель грузового автомобиля лишился руки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Грузовик марки Renault Magnum транспортировал 16,5 тонн консервов в Екатеринбург через село Логиново. За рулем находился 50-летний мужчина с 26-летним стажем вождения. По словам пострадавшего, он не смог ровно удержать руль и не справился с управлением.

Фура съехала с дорожной полосы на обочину, сбила две конструкции линии электропередачи и опрокинулась. Медики госпитализировали уральца с оторванной рукой. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Приморском крае машина врезалась в двух детей. Пострадавшие в настоящий момент находятся в коме.
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